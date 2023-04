"Il ticket? Ogni lista deve avere pari dignità"

Era stato il primo mesi fa a lanciarsi nell’agone elettorale, Fabio Cristiani, proponendosi come candidato per la lista ’Per Massa dalla parte del cuore’. Adesso, a una settimana dalla presentazione delle liste, la convergenza nel progetto di Enzo Romolo Ricci. "Una decisione maturata ed elaborata negli ultimi dieci giorni – spiega – insieme ai candidati della lista Per Massa dalla parte del cuore. Abbiamo valutato che era opportuno unirci alla figura di Ricci, che ho avuto occasione di incontrare e conoscere. Mi ha trasmesso grande fiducia sia sotto il profilo professionale che dal punto di vista umano. Dopo approfondite analisi della situazione generale politica, è stata espressa all’unanimità dai componenti l’assemblea dei candidati la volontà di mettersi al fianco di Ricci, candidato del centrosinistra. Ma sono contrarissimo ai ’ticket’ e spero che la questione sarà in sede di coalizione risolta: ogni lista che appoggi la candidatura di Ricci deve essere trattata ’primus inter pares’ e con la stessa dignità. C’è un coalizzatore, il candidato sindaco, e tutte le decisioni strategiche vanno concordate con lui. Sarò capolista di Per Massa dalla parte del cuore. Ricci potrà farsi interprete delle nostre proposte di cultura e ambientali, tematiche preminenti insieme alle grandi tematiche. Non vogliamo passare per la lista dei teatranti. Abbiamo fatto un passo indietro per incentivare un voto concreto".