Il terzo lancio è perfetto. La sonda vola nell’infinito

Terzo lancio perfetto. E quel pallone bianco, illuminato dalle luci, ha lasciato tutti a bocca aperta e con gli occhi verso il cielo. Venerdì sera a Villafranca c’è stato il terzo lancio della sonda spaziale, per il progetto realizzato dai ragazzi dei tre licei statali lunigianesi. Il primo lancio, lo ricordiamo, era stato portato a termine al Belvedere di Aulla, a pochi passi dal liceo classico, la sonda lanciata aveva sfiorato i 35 chilometri, raggiungendo un’altitudine massima di 34.726 metri, circa 1500 metri in più rispetto all’anno scorso.

La radiosonda, che aveva raggiunto velocità fino a 100 km/h, ha incontrato condizioni estreme, arrivando a registrare temperature di -70 gradi nella stratosfera, per poi cadere nei pressi di Firenze. Il secondo è stato più complicato, con un pallone molto più grande e adatto a sostenere e sollevare un’attrezzatura più pesante. Purtroppo al momento del lancio il pallone è stato rilasciato troppo velocemente, i cavi che lo collegavano all’attrezzatura e lo ancoravano a terra non hanno retto, facendolo volare via senza sonda. I ragazzi sul momento ci sono rimasti male, ma non si sono arresi e hanno subito pianificato il terzo lancio. Più suggestivo perché organizzato di notte, in modo da ottenere immagini della nostra terra illuminata.

Tutto è andato alla perfezione, i ragazzi hanno seguito il programma e preparato tutto nel dettaglio, fino alla fine, quando hanno lasciato andare il grande pallone verso il cielo. Secondo i calcoli la sonda sarebbe dovuta atterrare in Emilia e così è stato: alcuni ragazzi sono partiti prima del lancio, per andare a recuperarla, altri invece sono partiti dopo, portando con sé anche le tende per passare la notte fuori. Le previsioni erano più o meno esatte, la sonda è finita nel campo di un’azienda agricola vicino a Maranello, atterrando verso le 23. Era buio, quindi i ragazzi hanno preferito aspettare l’alba per il recupero. E soprattutto per chiedere al proprietario del terreno di poter entrare. "Abbiamo ritrovato la parte della telemetria - racconta il docente di riferimento, Stefano Gaffi - mentre per quello che riguarda la parte delle immagini, le ricerche proseguono. Stiamo anche elaborando i dati per capire dove potrebbe essere finta quella parte. Anche il proprietario dell’azienda ha detto che controllerà e ci avviserà qualora dovesse trovare qualcosa".

Una bella soddisfazione per i ragazzi, una quarantina, riuniti nel gruppo LuniSpace, che hanno portato a termine un progetto ambizioso. Il Da Vinci è scuola capofila per l’Italia all’interno de ‘La radio nelle scuole’, tra gli obiettivi farsi conoscere, coinvolgere gli studenti dei cinque indirizzi e portare avanti qualcosa di trasversale, tra le molte materie di studio.

Monica Leoncini