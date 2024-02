Il Terziere riapre per il governatore Giani

Castiglione del Terziere riapre le sue porte. Per ora solo un pomeriggio nella speranza che in futuro i suoi tesori siano nuovamente svelati. Domenica 25 il presidente della Regione sarà nel borgo del Comune di Bagnone per presentare il suo libro ‘Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna’. Alle 16 al castello i saluti del sindaco Giovanni Guastalli e del presidente Omnia Vanitas Comitato amici di Loris Jacopo Bononi, Roberto Lazzini. La presentazione sarà a cura del direttore del Museo De’ Medici Samuele Lastrucci. Giani nel libro ripercorre vita e imprese di governo di Cosimo I, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista. Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze e l’intero Rinascimento. L’autore aveva cominciato a scrivere il libro alcuni anni fa, poi la campagna elettorale e il Covid misero la scrittura in pausa. Adesso il libro è uscito: nel 2024 ricorrono tra l’altro i 450 anni dalla scomparsa di Cosimo. L’evento di domenica accende i riflettori su Castiglione del Terziere, rimasto orfano, da settembre, di Raffaella Paoletti, la storica castellana: era stata ritrovata priva di vita nel castello, il suo luogo del cuore, dove viveva da anni per mantenere vivo il ricordo del compagno amatissimo, morto a novembre 2012. Con Loris aveva partecipato al restauro del castello, diventato un importante centro culturale, per la raccolta di migliaia di libri di prime edizioni e numerosi incunaboli. I libri sono ancora presenti e fanno del castello di Castiglione del Terziere, oltre che una importante casa della memoria, anche un’istituzione di estrema importanza archivistico bibliografica.

Monica Leoncini