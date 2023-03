Il territorio si apre ai turisti Verranno anche dal Vietnam

Firmata nei giorni scorsi una convenzione fra il consolato del Vietnam e una societa’di noleggio con conducente. Porteranno i turisti a visitare la Lunigiana. Ma facciamo un passo indietro. Il Vietnam è un pn Paese in crescita esponenziale sotto il profilo economico e sociale, con imprenditori che desiderano fare affari ed investire in Italia e con molte persone che desiderano visitarne le bellezze artistiche e del paesaggio. E così presso il Consolato della Repubblica Socialista del Vietnam a Torino, rappresentata dalla dottoressa Sandra Scagliotti, è stata firmata una convenzione con una importante società di livello nazionale di “Noleggio auto con Conducente“, l’Azienda Cash srl, con sede a Venezia, rappresentata dal presidente Mauro Tanduo. Alla elaborazione della convenzione, ha collaborato anche Andrea Vinchesi, delegato e referente del Vietnam nel settore dello sviluppo commerciale in Italia. "Di questo servizio ne usufruiranno - spiega Vinchesi, che è anche consigliere del Comune di Zeri - sia le Istituzioni del Vietnam in visita nel nostro Paese che tutti i turisti vietnamiti che desiderano soggiornare e conoscere l’Italia. Già nel recente passato ho avuto modo di far conoscere la nostra provincia ad alcune delegazioni economico-commerciali. Ora ,è giunto il momento di indirizzare anche i turisti a scoprire le bellezze della nostra costa e soprattutto della Lunigiana, iniziando dal territorio del Comune di Zeri dove sono consigliere comunale".

Roberto Oligeri