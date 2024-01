Il territorio più sicuro. Arresti, fermi e denunce dei carabinieri di Carrara per droga, furti e spaccio

Dalla tarda serata di venerdì i carabinieri hanno messo in campo un rilevante dispositivo di pattuglie formate da una ventina di uomini in divisa e in borghese, per contrastare i furti e frenare il “giro” della droga. Aumentati anche i controlli sulla circolazione stradale per scoraggiare la guida dopo l’uso di alcool e droghe, una delle principali cause di incidenti. I militari dell’Arma diretti dal tenente colonnello Cristiano Marella, nella serata di venerdì hanno controllato settanta persone e fermato una quarantina di mezzi. Nella giornata di sabato le pattuglie hanno controllato più di cinquanta veicoli e identificato un centinaio di persone, molti già censiti nella banca dati delle forze dell’ordine per denunce o condanne a loro carico. Per un 26enne proveniente da Brindisi, i carabinieri hanno ottenuto d’urgenza dall’Autorità di Pubblica Sicurezza il foglio di via con divieto di ritorno a Carrara per i prossimi due anni. Il forestiero è stato fermato insieme ad un compaesano, a bordo di un’auto che ha attirato l’attenzione della pattuglia perché girava lentamente intorno a Piazza Nazioni Unite, dove c’è un ufficio postale e un istituto di credito. Quando si è accorto della presenza della “divise”, il conducente ha aumentato l’andatura come se volesse evitare un possibile controllo. Dal terminale, è risultato che nonostante la giovane età, il 26enne era stato già arrestato più volte in Puglia per rapine a mano armata, oltre a una sfilza di precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio con arma da fuoco. Anche fra gli automobilisti ci sono stati alcuni “indisciplinati” rispetto al codice della strada.

I militari hanno controllato le zone segnalate dai residenti come situazioni di degrado. Nel centro storico, i commercianti hanno lanciato l’allarme per la presenza , di persone poco raccomandabili che minacciano la sicurezza. Il Radiomobile ha rintracciato un pregiudicato originario del Senegal che stava assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti della clientela di un pub frequentato dai giovani, nella centralissima piazza Alberica. L’individuo, in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, ha rifiutato di allontanarsi dalla piazza ma alla fine i carabinieri lo hanno portato in caserma, dove è stato multato per ubriachezza molesta conl’ordine di allontanamento da Carrara per 48 ore, anticamera del daspo urbano, una sorta di “cartellino giallo”, che in caso di violazione può portare all’espulsione.

Analogo ordine di allontanamento per 48 ore era stato applicato nei confronti di uno straniero che a Marina di Carrara stava facendo il parcheggiatore abusivo. Non sono mancati gli arresti, come quello dei carabinieri di Avenza, che hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione del Tribunale di Massa a carico di un pregiudicato 32enne albanese, che deve scontare tre anni di carcere per favoreggiamento della prostituzione. La stessa sorte è toccata ad un 42enne originario del Marocco che deve scontare due anni per una rapina commessa in un’abitazione di via Agricola e dopo aver minacciato il proprietario gli avevano rubato una pistola smith e wesson calibro 38 special. Inoltre tre consumatori di droghe segnalati al Prefetto. Sul fronte dei furti sono state vigilate alcune zone residenziali più isolate, con posti di controllo. Da qui un positivo riscontro nel calo dei furti registrato nell’ultimo week-end, anche se l’attenzione resta alta perché nella zona di viale Galileo Galilei a Marina di Carrara, una pattuglia della stazione carabinieri del posto è dovuta intervenire sabato sera presso due abitazione “visitate” dai ladri. I malviventi sono riusciti ad entrare nelle case dopo aver manomesso una porta finestra, poi nella prima hanno rubato circa mille euro in contanti, mentre nella seconda hanno portato via alcuni gioielli.