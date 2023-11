Il territorio in ginocchio. Giani chiede lo stato di emergenza nazionale

di Alfredo Marchetti

C’è bisogno di rialzarsi il prima possibile. Il maltempo che ha flagellato la Toscana ha lasciato dietro di sé morte e distruzione. Fortunatamente la nostra provincia, almeno questa volta, non ha dovuto pagare il conto in termini di vite. Ma dai monti al mare i danni provocati dall’inferno caduto dal cielo sono evidenti a tutti: circa 30 milioni di euro di danni, tra frane, allagamenti, stabilimenti balneari completamente distrutti. E finalmente è arrivata la richiesta, da parte del governatore Eugenio Giani alla Protezione civile di "estendere anche ai territori delle province di Lucca e Massa Carrara lo stato di emergenza a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che a partire dal 2 novembre ha interessato la Toscana". Giani ha inviato una lettera inviata oggi al capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. Nella lettera il governatore ha sottolineato come nell’immediatezza dell’evento la Regione avesse provveduito a richiedere lo stato di emergenza di rilievo nazionale per i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato: per queste province il Consiglio dei ministri ha deliberato il 3 novembre lo stato di emergenza per 12 mesi.

"L’evolversi del fenomeno e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali interessate – scrive Giani – ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara, per le quali, con la presente, si richiede l’estensione dello stato di emrgenza già dichiarato con la delibera del 3 novembre".

Giani ha ricorda infine che "è in corso di elaborazione la documentazione tecnica contenente le valutazioni di tipo meteo e idro-pluviometrico del fenomeno occorso, il quadro delle azioni messe in campo, e a tutt’oggi ancora in corso, per fronteggiare l’emergenza nonché una prima stima predittiva dei danni causati dal maltempo".

"Bene la richiesta fatta –ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani, primo cittadino degli stabilimenti balneri che hanno subito più danni dal maltempo –. Anche stamani (ieri, ndr) ho effettuato un sopralluogo sulla costa. Marina aspetta sostegni per il futuro".