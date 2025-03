Il territorio ferito. Crolla un albero sulla strada a Codena. La rabbia dei residenti

Ancora disagi per i residenti di Codena, dopo che ieri mattina a causa del maltempo è caduto un albero poco prima del curvone panoramico. Per fortuna al momento della caduta non stavano passando persone o mezzi. L’albero è stato rimosso poco dopo dai vigili del fuoco, ma si sono creati problemi alla circolazione stradale. Per tutte le operazioni di rimozione del tronco e di pulizia della carreggiata si è formata una lunga fila di auto dal paese fino a via Erevan. Le operazioni di taglio e rimozione della pianta caduta hanno richiesto meno di un paio d’ore. Per il resto nonostante le allerte dapprima gialla, poi arancio e di nuovo gialla, non si sono registrati danni sul territorio. I cittadini sono alla finestra in attesa che passi questa ondata di maltempo, che come per ogni allerta mette molta paura. In particolar si guarda con timore al torrente Carrione, che a causa delle piogge in questi giorni ha superato i normali livelli di guardia.

La protezione civile del Comune di Carrara sta monitorando continuamente la situazione e i livello degli argini, e al momento è tutto sotto controllo. Tornando nel borgo di Codena c’è molta preoccupazione tra i residenti. Durante il maltempo delle scorse settimane la frazione è stata interessata da due movimenti franosi che non sono ancora stati rimossi. Una frana si è verificata nel tratto di strada che porta a Bedizzano, nelle vicinanze del campo sportivo, l’altra in località Santa Croce, il tratto di strada che congiunge con la Foce. Entrambe le frane in un primo momento sembrano di facile rimozione; invece, serviranno ancora molti giorni per eliminare la terra e far ripassare automobili e mezzi di trasporto pubblico.

I residenti temono che in caso di altri cedimenti del monte possano restare isolati, con tutti i disagi del caso per studenti e lavoratori che ogni giorno devono scendere dal paese. Bedizzano si raggiunge passando per le Canalie, mentre Codena dalla strada subito dopo via Erevan, e in sostanza Codena e Bedizzano non si possono ancora raggiungere via auto. Per fortuna la frana nei pressi del campo sportivo è avvenuta prima del bivio che conduce a Bergiola, in caso contrario la frazione a monte sarebbe rimasta isolata. Tutti i residenti di Codena si augurano che i due movimenti franosi vengano rimossi in tempi rapidi, e soprattutto che non ci siano nuovi cedimenti. In caso contrario come detto il paese resterebbe isolato.

Alessandra Poggi