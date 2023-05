’Il tempo delle ciliegie’ Quando la poesia arriva direttamente nelle case

Dopo il successo della ’prima’ andata in scena al Salotto Leonardo di Borgo del Ponte, ’Il Tempo delle ciliegie’, recital poetico di e con Alessandra Berti e Maurizio Bonugli, tratto dalla raccolta del poeta massese, proseguirà... per quanti se lo vorranno regalare. Infatti ’Il Tempo delle ciliegie’ è poesia ’home delivery’. "Verremo a casa vostra – dicono Berti e Bonugli – nel vostro salotto, nel vostro giardino o nel vostro terrazzo. Per voi, per la vostra famiglia, per i vostri amici. Se le persone non vanno alla poesia, la poesia andrà dalle persone. Una pillola di vero e proprio teatro ’immersivo’ che abbatte la cosiddetta quarta parete. Il ’Tempo delle ciliegie’ è al tempo stesso un invito a viaggiare nelle emozioni e un progetto di educazione alla bellezza". Tutto sul filo della poesia e del racconto in una performance ricca di sorprese. Un appuntamento originale e imperdibile. Ma l’iniziativa ha anche uno scopo benefico perché aiuta e sostiene ’ResQ-People saving people’, una delle navi che fa la rotta nel nostro Mediterraneo per andare in soccorso di chi, in cerca di sogni e di speranza scappa dalle guerre, dalla miseria e dalla povertà. Per saperne di più, gli interessati possono chiamare il numero 347 0375404 (Maurizio).