Il tempo dei confronti Al via gli incontri pubblici Focus su spiagge e povertà

Mentre proseguono gli incontri ’singoli’ della rassegna di Confartigianato, la città scalda i motori per l’inizio dei dibattiti pubblici tra tutti i candidati in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato ospite di “Confartigianato incontra la politica“ è stato il segretario del Pd Enzo Romolo Ricci, intervistato dal giornalista Attilio Papini con un focus per un lungomare rinnovato.

"Dobbiamo creare infrastrutture nella zona a ponente del litorale. Non possiamo pensare di lasciarla così, abbandonata. Immagino una riqualificazione della zona dei campeggi che deve partire dalla sistemazione delle spiagge. E immagino un lungomare che continui ancora verso Carrara. Certo, dobbiamo capire come ma dobbiamo anche avere una visione. Altrimenti la politica a cosa serve se si limita a fare solo l’ordinaria amministrazione?". Grandi temi nazionali e vertenze locali si intersecano nel progetto che sostiene la candidatura di Ricci: "Abbiamo la necessità di ridurre il rischio che le disuguaglianze sociali a tutti i livelli diventino permanenti. C’è bisogno di un patto nella consapevolezza che ciascuno per il proprio ruolo deve immaginare un mondo diverso". Ricci ha bocciato il progetto della nuova piazza della stazione a Massa, soprattutto perché non ha risolto un problema essenziale: gli allagamenti. Sul fenomeno dell’erosione ha precisato che "la bocca del porto di Marina di Carrara si insabbia e bisogna liberarla ma quella quantità non è paragonabile alla sabbia che l’erosione porta via dalla nostra costa. Bisogna quindi trovare una soluzione strutturale, un grande deposito di sabbia da realizzare a una certa distanza dalla riva. Ma serve soprattutto manutenzione, in accordo con la Regione Toscana".

Lotta al dissesto idrogeologico, soprattutto in montagna mentre sulla zona industriale il candidato del centrosinistra evidenzia l’importanza delle bonifiche perché c’è necessita di "recuperare tutto quello che è possibile per avere aree disponibili da destinare a quella che è la vocazione di questa parte del territorio: per noi deve restare area industriale. La Regione Toscana ha messo a disposizione 12 milioni di euro e dobbiamo far sì di recuperare altre risorse dal Ministero".

E oggi prendono il via i dibattiti. Alle 15 alla spiaggia libera La conca d’oro, davanti a piazza Bad Kissingen, si svolgerà l’evento “In 500 sulla battigia“ per parlare con tutti i candidati a sindaco di temi come la stesura di un auspicato nuovo piano dell’arenile, la loro posizione circa eventuali bandi di gara delle concessioni demaniali marittime ma anche di gestione delle spiagge e molto altro.

Domani alle 19.30, l’appuntamento è al circolo Acsi “La congiura“ in via Marina Vecchia. Il dibattito si intitola “Le povertà incontrano la politica - Un confronto con i candidati sindaco“. Introdurrà il presidente del circolo, Alessandro Ranzini, interverranno il direttore di Caritas diocesana e il direttore della Pastorale sociale e del lavoro. Condurrà la serata Matteo Marchini, a seguire alle 21 asta per una statua offerta da Michele Monfroni, poi una cena a menù fisso il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti Caritas.

E giovedì si svolgerà il confronto pubblico con tutti gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino organizzato da Confcommercio, in sede da definire.