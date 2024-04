Il teatro incontra la giustizia. Festival con i ragazzi dell’Ipm

Al Curae Festival 2024, i ragazzi e le ragazze che quest’anno hanno partecipato ai laboratori culturali all’interno degli Istituti Penitenziari Minorili saranno protagonisti di Parole Chiave rap, musica e parole, un momento di restituzione tra pezzi rap, reading e performance al teatro della Rosa di Pontremoli dal 16 al 20 aprile.

E’ la seconda edizione, interamente dedicata a teatro, mediazione e giustizia riparativa. In presenza, i giovani in custodia della giustizia dall’Ipm di Airola, che hanno seguito i laboratori di musica rap e teatro di Cco – Crisi Come Opportunità, insieme all’Ipm di Milano col programma dell’associazione Puntozero, all’Ipm di Bologna con Lo Stato Sociale e a tre ragazzi dalla Comunità Minorile di Catanzaro e dalla Cooperativa Prospettiva di Catania. A condurre l’evento nella giornata del 18 aprile dalle 10 alle 13, ci saranno Francesco Carlo e Luca Caiazzo, in arte Kento e Lucariello - rapper e formatori di Cco da anni attivi in prima linea nei laboratori di musica rap.

É così che, dalla Comunità Minorile di Catanzaro, arriva il rap di Totò, che sa di speranza e di riscatto; dall’Ipm di Acireale si fanno sentire le voci di Gabriele e Francesco per la performance live di Amore Amaro, il pezzo composto a seguito dello stupro di Caivano da un gruppo misto di giovani del territorio; dall’Istituto Penitenziario Minorile di Airola, C. leggerà i pensieri elaborati durante i laboratori di musica rap e teatro; e con loro molti altri, dai 18 ai 24 anni. Gli Istituti Penitenziari Minorili che hanno aderito al CURAE Festival 2024 ma non potranno presenziare – Ipm di Acireale, Bari, Bologna, Caltanissetta, Cagliari, Catanzaro, Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso – saranno collegati da remoto.

La regia è affidata a Giuseppe Scutellà, attore, regista e formatore che dal 1995 dirige i laboratori teatrali nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Magistrati, mediatori, docenti universitari e giovani in carico ai servizi della giustizia minorile saranno spettatori e protagonisti delle storie raccontate a Pontremoli anche grazie al sostegno dei Dipartimenti di giustizia minorile e di comunità del Ministero di Giustizia.