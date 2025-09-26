La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave Usa ToscanaAggressione ex sindacoBubble hotelGioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaCaduto in Arno
Acquista il giornale
Cronaca’Il teatro che vorrei’. Torna il concorso riservato ai bambini
26 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. ’Il teatro che vorrei’. Torna il concorso riservato ai bambini

’Il teatro che vorrei’. Torna il concorso riservato ai bambini

E da domani apre la campagna per i nuovi abbonati

E da domani apre la campagna per i nuovi abbonati

E da domani apre la campagna per i nuovi abbonati

Per approfondire:

Torna “Il teatro che vorrei”, il concorso di disegno per bambini dai 3 ai 10 anni. In occasione della festa del patrono, il Comune organizza la sesta edizione del concorso sabato 4 ottobre al Teatro Guglielmi, dalle 15 alle 18.30. I partecipanti potranno esprimere la propria creatività utilizzando il materiale fornito dall’organizzazione e liberamente scegliendo la tecnica artistica. I disegni saranno poi esposti al pubblico l’8 dicembre dalle 15 alle 17.30, sempre al Guglielmi. Una giuria valuterà gli elaborati in base a originalità, attinenza al tema e padronanza tecnica, selezionando i migliori disegni per due categorie: Juniores (3-5 anni) e Seniores (6-10 anni). I vincitori riceveranno un abbonamento a ’Tutt’insieme a teatro’, la stagione teatrale dedicata alle famiglie. La partecipazione al concorso è gratuita.

Abbonamenti. Intanto continua la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa del Teatro Guglielmi, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Da domani a mercoledì 1° ottobre si apre la campagna per i nuovi abbonati (Formule Blu, Rosse, Verde, Sentieri Paralleli, Guglielmi 140 Contemporaneamente a Massa) fino ad esaurimento disponibilità. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di 4 tessere per ogni tipologia di formula. L’orario della biglietteria del teatro è 9-12.45 e 15.30-19.15. Abbonamenti possibili anche online sul circuito Vivaticket.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BambiniTeatro