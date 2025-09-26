’Il teatro che vorrei’. Torna il concorso riservato ai bambini

Torna “Il teatro che vorrei”, il concorso di disegno per bambini dai 3 ai 10 anni. In occasione della festa del patrono, il Comune organizza la sesta edizione del concorso sabato 4 ottobre al Teatro Guglielmi, dalle 15 alle 18.30. I partecipanti potranno esprimere la propria creatività utilizzando il materiale fornito dall’organizzazione e liberamente scegliendo la tecnica artistica. I disegni saranno poi esposti al pubblico l’8 dicembre dalle 15 alle 17.30, sempre al Guglielmi. Una giuria valuterà gli elaborati in base a originalità, attinenza al tema e padronanza tecnica, selezionando i migliori disegni per due categorie: Juniores (3-5 anni) e Seniores (6-10 anni). I vincitori riceveranno un abbonamento a ’Tutt’insieme a teatro’, la stagione teatrale dedicata alle famiglie. La partecipazione al concorso è gratuita.

Abbonamenti. Intanto continua la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa del Teatro Guglielmi, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Da domani a mercoledì 1° ottobre si apre la campagna per i nuovi abbonati (Formule Blu, Rosse, Verde, Sentieri Paralleli, Guglielmi 140 Contemporaneamente a Massa) fino ad esaurimento disponibilità. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di 4 tessere per ogni tipologia di formula. L’orario della biglietteria del teatro è 9-12.45 e 15.30-19.15. Abbonamenti possibili anche online sul circuito Vivaticket.