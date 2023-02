Il tango contro la violenza "Per prevenire il bullismo"

di Irene Carlotta Cicora

"C’è un modo per prevenire la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo ma anche i vandalismi da parte delle nuove generazioni. E arriva dalle sette note, arriva dal tango". Anna Marzi, storica insegnante con un passato di studi nella ’culla’ di Buenos Aires negli anni 80-90 quando ancora questo ballo non era alla ribalta, è pronta a "dare dimostrazione di come nasce il linguaggio corporeo dal punto di vista pratico", domani pomeriggio alle 16 nelle Stanze del teatro Guglielmi. Qui i ballerini accoglieranno il pubblico, finché non prenderà avvio l’incontro con l’insegnante dal titolo “Il tango dell’abbraccio come prevenzione alla violenza di genere“. "E’ importante che il tango entri nelle scuole, ho già avuto modo di divulgarne i segreti in un liceo scientifico di Desio – spiega – Anche a Massa può essere un’opportunità di crescita specialmente in ottica di prevenzione del disagio". Un modo per mettere a fuoco fin da giovani cosa il tango può fare con i ragazzi a livello educativo.

"L’obiettivo, come quello dell’incontro di domani, non è formare dei ballerini quanto piuttosto far conoscere i benefici dei contenuti del tango sui ragazzi. Perché il tanto insegna, tra le altre cose, a rispettare il corpo dell’altro: è un mondo non digitale ma vero, che si basa sul contatto fisico e il linguaggio corporeo, non verbale. Non ci sono smartphone o sms, insomma. Quello fisico è il contatto più vero che possiamo stabilire con l’altro. In questo modo, si comprende anche il rispetto delle cose e dell’ambiente che ci circonda. E’ la cosa che manca anche perché noi pratichiamo discipline come autodifesa, kick boxing o arti marziali e quindi abituiamo i ragazzi allo ’scontro’. Oltre a questo, perché non vado contro queste discipline, possiamo allenare i ragazzi anche all’abbraccio e al contatto rispettoso. Vedo in questo la prevenzione alla violenza, spesso ne parliamo quando essa si manifesta e si è già formata. Il tango invece può prevenirla. Una regola che vale anche e soprattutto per la violenza di genere".

Il tema dell’abbraccio dunque come prevenzione alla violenza di genere e ogni altra forma di violenza. "Per tanti casi di cronaca ho pensato che ci sarebbe stato un finale diverso, se si fosse fatta una prevenzione adeguata. Anche col tango, perché no – conclude – Alle Stanze del Guglielmi ci saranno due ballerini, grazie a loro scopriremo quali sono i contenuti terapeutici, culturali, psicologici ed educativi del tango. Lo ’leggeremo’ dentro, senza vederlo solo come ’immagine’. Il tango è una filosofia, uno stile di vita. si differenzia: diventa una pratica unica".