Il Tam del Cai riparte all’attacco: "Non ci sono più alibi e scuse. Va salvaguardato l’ecosistema"

"Non ci sono più scuse, non ci sono più alibi, non c’è più tempo da perdere: occorre che chi di dovere prenda una decisione, o salvaguardare l’ecosistema del nostro territorio applicando il principio di precauzione e le regole di gestione, oppure non farlo assumendosene le responsabilità verso la cittadinanza e soprattutto le generazioni future che, secondo Ispra, potrebbero pagare l’inquinamento di lungo periodo legato ai depositi di marmettola nelle falde, nelle sorgenti, nei fiumi". Lo sostiene Nicola Cavazzuti a nome della sezione Tutela ambiente montano (Tam) del Cai di Massa, che commenta quanto messo nero su bianco dal Ministero dell’ambiente, "che oggi non ci pare diretto da un ecologista estremista", e da Ispra rispetto all’inquinamento da marmettola.

Era stato proprio il Tam Cai a inviare la segnalazione ad aprile al Ministero dell’ambiente, per l’ennesimo imbiancamento del Carrione rispetto a cui "non speravamo in una risposta specifica e tanto meno in uno studio analitico come quello che è stato consegnato a noi e a tutti gli enti locali coinvolti. Quando fai una battaglia per anni e intorno a te si costruisce una cortina di silenzio se non addirittura tentativi maldestri di denigrazione a limite del negazionismo, leggere ciò che è scritto oggi nella relazione del Ministero dell’ambiente ci fa due effetti. Un effetto positivo, per la conferma che le idee, le tesi, le prove che spesso abbiamo portato nelle discussioni e nelle piazze non sono fantasia ma hanno un riscontro scientifico e concreto; e uno negativo per il tempo che si è perso. Questo è il pensiero della Tam del Cai di Massa ma crediamo di rappresentare l’idea di buona parte del mondo ambientalista. Negli anni ci siamo sgolati nel dire agli enti locali che le misure messe in atto non erano sufficienti, che si doveva e si poteva fare di più. Lo studio del Consorzio Pisa ricerche del 2002 citato da Ispra sulla possibilità di ricondurre all’inquinamento delle sorgenti la fonte specifica, così come il metodo utilizzato dal Cnr per l’indagine dell’inquinamento del Cartaro, dimostrano che se si vuole si può".

E’ vero, ci vuole un ‘responsabile’ per innescare il reato di danno ambientale ma l’inquinamento c’è e, come ricorda Cavazzuti, "quello che afferma Ispra, e che per noi è cruciale, è la indiscutibile connessione diretta tra inquinamento biologico dei fiumi ed estrazione di marmo, che mette sul banco degli imputati non tanto la malagestione di una singola cava, la mancata osservazione delle prescrizioni di questa o quella ditta, ma l’intero modello estrattivo: la precisazione poi che l’inquinamento sia riconducibile anche a quei fronti di cava non fratturati sta a testimoniare che la connessione causa-effetto tra inquinamento-estrazione non è legata esclusivamente a fattori naturali, ma insita fisiologicamente nel modello produttivo".