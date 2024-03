Il talento è giovane Leo Badiali al Dms Stage

Giovanissimi, con un grande talento e apuo-versiliesi. Sono le caratteriche degli ospiti di domani al ‘Dms Stage’ di Montignoso. Nella Toscana che si sta rivelando essere sempre più culla di molti artisti emergenti, Leonardo (Leo) Badiali, classe 2001, è uno di loro. Nato a Massa e cresciuto in Versilia, a Querceta, dove continua a vivere. Leo si accosta alla musica sin dall’infanzia, grazie al padre cantautore Mario, e al fratello maggiore Pierfrancesco che gli trasmette la passione per le percussioni. Alle elementari ha intrapreso lo studio della batteria, dimostrando presto il suo talento, tanto che nel 2012 ha collaborato con Roberto Vecchioni come percussionista per il progetto “AmatAfrica”, associazione nata per aiutare i bambini del Ruanda.

Dopo la scuola media si è iscritto al Liceo Musicale “Felice Palma” di Massa, dove ha perfezionato anche lo studio di chitarra e pianoforte. Nel 2015 ha iniziato un percorso didattico, sullo studio della batteria, con Guido e Dario Carli, professionisti di caratura internazionale. La svolta dal 2016 quando ha iniziato a suonare in diverse formazioni, spaziando tra rock, funk, jazz, fusion e pop. Nel 2018 partecipa allo show televisivo ‘Italia’s Got Talent’ con il gruppo rock “The M”. Nello stesso anno diventa primo batterista della “Silent King Big Band”, l’orchestra jazz della Regione Toscana diretta da Alberto Solari. L’anno dopo inizia un percorso di perfezionamento in batteria con David Lo Cascio e la stessa estate, grazie al Festival Umbria Jazz, ottiene la borsa di Studio 2021 per l’Accademia Berklee di Boston. Si è aggiudicato inoltre il primo posto al Contest “Festival delle Apuane” per la migliore interpretazione canora di un brano inedito. Leo Badiali ha poi deciso di dedicarsi all’attività di compositore e paroliere, così a settembre 2020 ha esordito come cantautore con “È successo ancora”, il suo primo brano inedito, prodotto da Marco Barusso e Guido Carli. Al Dms Stage, con la sua band Leo porterà brani inediti e cover, tra cui pezzi di Zucchero e Willie Peyote. I musicisti che lo accompagneranno sono Jan Toninelli (basso), Fabrizio Matta (batteria), Leonardo Boschi (chitarra acustica e cori), Igor Fornaciari (chitarra elettrica e cori) e Alessandro Zezza (tastiere).

Info: www.dmsstage.com.