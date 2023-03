Il talento del Faccini Piano Duo allieta i pazienti del Noa

Due giovani talenti, i fratelli Betsabea ed Elia Faccini, pianisti e compositori originari di Torre del Lago, hanno portato la loro musica nel reparto di Oncologia del Noa, presntati dal primario Andrea Mambrini. Betsabea ed Elia, diplomatisi in composizione e laureati in pianoforte nel prestigioso Conservatorio Boito di Parma, si esibiscono ormai da diversi anni insieme nel Faccini Piano Duo, esibizioni e concerti sia in Italia che all’estero. Una brevissima presentazione dei brani proposti, ed i due giovani si sono poi presentati con le loro magie straordinarie. Accentature, cadenze, armonie interpretate con rara genialità, incrociando le espressioni talvolta antitetiche dei due giovani a contornare e sublimare melodie assolute. Tchaikovsky, Borodin, Debussy, Ravel interpretati con chiavi esecutive davvero inusuali, che hanno convinto anche gli ascoltatori più raffinati. Un appuntamento di grandissima levatura che contribuisce ancora una volta a legittimare un successo, quello dei Donatori di musica, guadagnato nei 16 anni dalla sua fondazione. Il dottor Mambrini anche in questa occasione ha voluto puntualizzare gli obiettivi dell’associazione: riuscire a ricavare spazi di sollievo e serenità in pazienti oppressi da terapie spesso molto faticose.