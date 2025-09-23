Il Takebyte si trasferisce. Locali più funzionali: tutto per la telefonia

Il Takebyte ha inaugurato la nuova sede di viale XX Settembre 208 ad Avenza. Un trasferimento che triplica lo spazio dedicato a vendita e assistenza. L’attività di Luca Gabrielli è diventata un punto di riferimento per assistenza e vendita di telefoni cellulari, computer, smartphone e di qualsiasi supporto informatico o mobile. Il titolare ha iniziato a lavorare in un piccolo fondo da venti metri quadrati nel 2010, sempre in viale XX Settembre ad Avenza, un paio di anni fa il negozio era diventato quaranta metri, dopo l’annessione del fondo vicino. Ma anche questa soluzione continuava ad essere stretta per mole di lavoro e prodotti dedicati alla vendita. Da qui la decisione di traferirsi in un fondo ampio e luminoso in gradi di coniugare le esigenze della clientela con gli spazi dedicati alla riparazione. Tanti i clienti che hanno voluto partecipare e fare gli auguri a Luca, alla moglie Chiara Baratta e all’assistente del negozio Jessica Giannetti (nella foto). Il nuovo punto dove si possono trovare anche computer a raffreddamento a liquido è stato organizzato per lavorare al meglio: vendita, postazione per i cellulari e una dedicata solo a computer fissi e portatili, più altri due uffici.