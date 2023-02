Il suo allenatore non è sorpreso "Samuele non è ancora al massimo"

"Questo è il nostro punto di partenza". Si esprime così, in maniera molto diretta il tecnico Marco Del Medico, nativo di Seravezza e adesso residente a Pietrasanta, che negli ultimi 3 anni ha seguito scrupolosamente Ceccarelli e ne conosce benissimo pregi e difetti. "Dove può arrivare Samuele me lo chiedono in tanti ma preferisco tenerlo per me. Quello che posso dire è che questo non è ancora il suo massimo". Del Medico ha iniziato ad allenare nel 2000 passando poi al calcio prima di tornare ad occuparsi di atletica leggera ed iniziare il rapporto con il "jet delle apuane". Il lavoro da fare è stato tanto, soprattutto per correggere quei difetti tipici di chi ha iniziato tardi a correre. "Quando ti avvicini alla velocità a 16 anni, in fase avanzata, un po’ ti manca l’abc degli esercizi ed è dura togliere qualche imperfezione. La cosa sulla quale abbiamo lavorato di più è stata la partenza. Samuele si alzava troppo presto mentre è preferibile all’inizio rimanere basso in modo da risparmiare forza serve nel finale. Deve imparare a partire alla vecchia maniera. Si è già migliorato ma ci lavoreremo ancora". Anche per quanto riguarda l’arrivo Del Medico sta spronando il suo pupillo a buttarsi di più sulla linea del traguardo. "Ma quello è anche un problema normale dell’impostazione del bacino. In questo, coi dovuti paragoni, ricorda un po’ Michael Johnson. E visto che uno così ha vinto tutto, può correre davvero come vuole".

Ma passiamo ai pregi di Ceccarelli. "Sicuramente la sua calma. E’ un ragazzo che nei momenti critici riesce a mantenere la concentrazione. Non si fa distrarre da chi ha fianco. Riesce a estraniarsi e pensare unicamente a se stesso, a fare la sua corsa. Un altro suo pregio, che hanno in pochi, è che non va in agitazione. La notte si riposa e riesce a entrare in tensione al momento giusto". Sui 60 metri Ceccarelli è già un portento. Ci si chiede se anche su distanze più lunghe potrà fare la differenza. "Una sua dote è quella di saper tenere alte le frequenze e la velocità anche sui 100 e i 200 metri. I 200 per il momento non ci interessano. Noi continuiamo a concentrarci sui 60 indoor e su 100 all’aperto e vedremo dove potremo arrivare. Io credo che all’Europeo di Istanbul Samuele possa entrare sicuramente in finale. Poi bisognerà vedere il livello mentale suo e la condizione degli altri".

Gianluca Bondielli