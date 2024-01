Il ’sold out’ dei... massesi. Personaggi di Cristiani-Nicolai pronti per la quarta replica

Tre serate sold out per i “Personaggi di Massa en ca’ de Batti’”. E Teatro dei Servi gremito per tre serate consecutive, con un pubblico divertito, animato da curiosità e conoscenza per i personaggi di Massa raccontati nella piéce messa in scena dall’autore Fabio Cristiani e dal regista Alberto Nicolai. Un gruppo di lavoro eccezionale che ha inscenato due differenti realtà. Coccoè, La bela d’i tre aranci, Benassi, Battì del Barilo, la Tere’ del Portogallo, la Togna, sono alcuni dei personaggi di Massa interpretati dal gruppo degli attori che hanno lavorato allo spettacolo. L’idea del duo Cristiani-Nicolai è piaciuta, tanto che dal pubblico è partita la richiesta di una nuova replica, in programma il 19 gennaio; la biglietteria è già aperta presso la libreria “Ali di carta” in piazza Aranci.

Un pubblico rimasto entusiasta da questa pièce che è riuscita a coniugare tradizione e innovazione drammaturgica, grazie a Cristiani-Nicolai e a tutto il professionale cast. Un successo previsto? "Sinceramente non lo davo per scontato – commenta Cristiani –, anzi mi ha positivamente meravigliato anche quel buon numero di persone rimaste fuori dalle prime tre serate. Per cui, faremo anche la quarta!" Un nuovo spettacolo ben riuscito, dunque, con in scena 7 “signore”, allieve del corso di teatro di Alberto Nicolai. Scopo della compagnia è abbinare al divertimento la conoscenza della più autentica Massesità.

I protagonisti In scena erano: Cesare Andreazzoli, Irene Baruffetti, Barbara Bassi, Matteo Bigini, Caterina Bordoni, Manola Ceccarelli, Stefania Cosseddu, Massimiliano Fagnini, Paola Gavarini, Floriana Lazzarotti, Brunella Magnani, Achille Mariotti, Enrica Mosti, Chiara Pastorini, Mario Ricciardi, Elisabetta Sozzi,Valentina Spallanzani, Giovanni Paolo Tassi. Un ringraziamento particolare è andato ai tecnici e tutti quanti lavorano dietro le quinte.

Angela Maria Fruzzetti