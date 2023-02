Il sogno di Tognini: un team di triathlon per tutti

Formare una squadra di triathlon per partecipare alle gare dedicate a questa specialità sportiva che prevede prove in successione di nuoto, ciclismo e corsa. È il sogno di Sara Tognini, allenatrice Fidal e Fitri nota nel mondo dello sport per il suo impegno a favore dei bambini con disabilità. Il suo sogno è quello di creare una grande squadra di triathlon formata da adulti e bambini, una specialità sportiva molto amata ma che in città non trova un punto di riferimento per gli amanti del genere. Sara è l’allenatrice o dei bambini e delle ragazze con sindrome di Down che frequentano il campo scuola, e grazie ai fondi raccolti con le diverse manifestazioni tra cui la ‘Corriluni’ è riuscita ad acquistare due cyclette (ospitate all’interno degli spogliatoi del campo grazie all’ok dell’amministrazione comunale), mentre altre due biciclette per bambini le sono state donate da un concittadino. "Mi piacerebbe tanto formare una squadra di triathlon – racconta la nostra allenatrice – ho già preso tutti i brevetti sia di nuoto Fidal sia Fitri. Gli allenamenti al campo sono il martedì e giovedì con atletica. Seguo anche ragazzi Bes. Intanto in vista dell’estate sto cercando di organizzare un campus per bambini e ragazzi a base di nuoto, bicicletta e corsa".

A.P