’’Il sogno del tempo...’’ I mille volti di Paolo Pratali

Pittore e scrittore, insegnante e videomaker. Sono i mille volti di Paolo Pratali, domani sera alle 21,30, nella libreria Bajni di via Verdi a Carrara, si racconterà al pubblico in occasione della presentazione de "Il sogno del tempo...", la monografia che riassume i suoi quarant’anni di creatività in 200 immagini tra pittosculture, gesti concettuali e riflessioni informali e razionali. A conversare con il poliedrico artista carrarese ci saranno numerosi ospiti: dal filosofo Giuseppe Benelli, giá presidente della Fondazione Bancarella Città del Libro, allo scultore giapponese Yoshin Ogata, passando per lo chef-scrittore Alessandro Morelli, vincitore del Bancarella Cucina 2022 con "Il sapore dei sogni", e Andrea Fagioli, Paolo Perfetti, Romano Bavastro, Chiara Grassi, Simone Caffaz, Davide Lambruschi, Miguel Ausili, Giorgio Bolgioni e Rosellina con le sue ’bambole mute’. Alcuni di loro, assieme a Luigi Fontanella, Umberto Piersanti, Vito Riviello, Gianni Toti, Mario Lunetta, Luana Tognoni, Giorgio Di Genova, Piero Scandura, Mariella Menichini, Anna Maria Borghini, Nadia Cavazzini e Akio Takemoto, hanno contribuito alla scrittura della monografia, edita da Atelie7 e gruppostromboli con il patrocinio del Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi e Massa, raccontando un episodio di una vita costruita come un set televisivo.

Ne "Il sogno del tempo..." si incrociano infatti i quattro mondi di Paolo Pratali: la bottega del padre Piero; la scuola come luogo di acquisto didattico e poi come spazio in cui lui ha esercitato il gesto culturale per insegnare; la televisione, dove ha imparato prima a fare il reporter poi il videomaker proponendo sempre immagini costruite con un taglio originale; l’arte, la curiosità immaginaria e la capacità organizzativa di saper dare gambe e corpo a una ricerca spesso istintiva. Paolo Pratali ha dedicato la sua opera alla sorella Patrizia, Carlo Vaira (grafic designer che ha curato l’impaginazione) e Paolo Alberti, uno dei più importanti allievi conosciuti in 49 anni di lavoro. Ma la presentazione di stasera, durante la quale saranno anche esposte 20 opere di Pratali in piccolo formato, sarà solo il primo appuntamento della rassegna "I segnali del vento", pensata, voluta e costruita dallo stesso artista nella libreria Bajni, in cui saranno allestite ben 10 mostre fino a fine anno.

Alessandro Salvetti