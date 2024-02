"Il sindaco si assuma la responsabilità della gestione Ducatus"

Piovono critiche all’amministrazione comunale villafranchese, da parte della minoranza. "L’amministrazione ha ereditato dal buon governo di sinistra finanziamenti pubblici per un programma di opere pubbliche ben visibili sul territorio – spiegano – come liceo, scuole medie, scuola materna, palazzetto, comune, biblioteca, mentre non si sa più nulla del bando Inail per le piscine o dei dipendenti Ducatus. Il pensiero del sindaco è di non assumersi la responsabilità della gestione Ducatus senza controbattere o mediare nelle varie riunioni con sindacati e dirigenza, abbandonando l’idea di valutare problemi di amministrazione della cooperativa, tanto è vero che dovrebbero essere stanziati solo 140mila euro a fronte dei 450mila degli anni precedenti. Vista l’incertezza lavorativa futura, alcuni lavoratori vanno all’estero in cerca di fortuna, così come successe nel dopoguerra. Un bilancio al limite del pre-dissesto non garantisce la copertura di spesa per la cooperativa Ducatus per l’anno corrente, da ciò la chiusura entro giugno e poi tutti a casa. Non percepire i rimborsi delle spese istituzionali non è la scappatoia di un farraginoso bilancio, considerando che sindaco, vicesindaco, assessori percepiscono l’indennità piena, mentre ai lavoratori non verrà garantito lo stipendio, sarebbe il colmo se prendessero i rimborsi spese considerando come hanno gestito il bilancio".