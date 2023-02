Il sindaco Lorenzetti "Continua il rilancio della nostra costa"

Soddisfatto per come stanno andando avanti i cantieri a Montignoso è lo stesso sindaco Gianni Lorenzetti (nella foto). Non parliamo soltanto della viabilità, ma anche delle varie messe in opera di cantieri che riguardano le scuole o gli spazi che saranno destinati alla sanità, basti pensare il futuro dell’ex scuola elementare di Capanne. "Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il primo cittadino – per come stanno andando avanti i lavori nel nostro Comune. In particolare la zona di Cinquale sarà interessata da alcuni cantieri che mirano a proseguire le politiche di rilancio della frazione. Possiamo dire che stiamo portando avanti concretamente il lavoro che avevamo promesso. Due rotonde e una pista ciclopedonabile: segnale concreto di quanto teniamo alla viabilità della zona e al rilancio della nostra costa".