Il sindaco e il trasporto pubblico locale

I nostri compagni di classe, Francesco e Gaia, hanno intervistato Matteo Mastrini, sindaco di Tresana, per conoscere la sua opinione sul servizio di trasporto pubblico locale. Sindaco, cosa pensa del servizio di trasporto pubblico locale? "Penso che andrebbe migliorato, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto, che sono vetusti e hanno dimensioni non adeguate alle strade dei nostri piccoli centri". Quali consigli darebbe ad Autolinee Toscane per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio? "Suggerirei innanzitutto di sostituire i mezzi attualmente in uso con autobus nuovi, possibilmente elettrici o comunque a basso impatto ambientale e conformi alle norme che saranno determinate dall’Unione Europea. Inoltre i nuovi mezzi, come già detto, dovrebbero essere più piccoli, adatti a percorrere agevolmente le strade del nostro territorio". C’è qualcosa di importante che ancora vorrebbe chiedere ad Autolinee Toscane? "Sì: che venga aumentata la frequenza delle corse ed infine che non vengano smantellate le “linee deboli”, cioè quelle verso i piccoli centri come i nostri".