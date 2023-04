Il sindacato riparte dal patronato

Sindacato e patronato, uniti, per offrire risposte concrete. Nella sede Inac di Aulla si è tenuta una riunione tra la delegazione del coordinamento FLP -CSE La Spezia e Massa Carrara, col coordinatore territoriale Elio Di Grazia e il membro della segreteria Danilo Cestaro, e quella del Patronato Inac, col direttore regionale Francesco Ambrosio e il direttore Lucca e Massa, Patrizia Rocchiccioli. Scopo della riunione, avviare una collaborazione fra sindacato e patronato in Lunigiana, per lo sviluppo delle attività di patronato su tutto il territorio. Al termine dell’incontro, che ha registrato la massima disponibilità fra le parti, si è deciso di avviare un’attività promozionale dei servizi offerti da Inac ai residenti nel territorio lunigianese sugli argomenti previdenziali e assistenziali. "L’utilità dei patronati - spiega Cestaro - si tramuta nella consulenza alle numerose incertezze e perplessità in materia previdenziale e assistenziale. Con INAC c’è stata subito una comunione di intenti per cercare di tutelare e indirizzare i nostri tesserati verso un patronato che tratta con diligenza i cittadini. I cambi di rotta dettati dalle varie azioni di governo che si sono susseguite in questi anni, hanno messo a dura prova il sistema previdenziale e assistenziale, ma possiamo fare affidamento su professionisti che curano l’aspetto normativo ma sopratutto quello umano". Per contatti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Danilo Cestaro (380 4727012, [email protected]).