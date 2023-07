"Il settore palliativo vada a Fossone" Il Pd dei paesi a monte batte i piedi

Il circolo Pd paesi a monte scende in campo per difendere la sanità apuana. "Come circolo per approfondire il tema della sanità pubblica, della salute dei cittadini e delle cittadine e della salute della città, abbiamo incontrato i sindacalisti Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil, e Luca Andreanucci, il delegato Uil. Nell’incontro è stata esaminata la situazione del Monobolcco a seguito della comunicazione della Asl sulla necessità di realizzare urgenti lavori strutturali di adeguamento antincendio dopo la verifica dai vigili del fuoco. Il circolo Pd Paesi a monte ritiene che l’espressione "diritto alla salute" sintetizza una pluralità di diritti quali: il diritto all’integrità psico-fisica, il diritto a un ambiente salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie, cure gratuite, tutela della persona e tutela di un interesse pubblico della collettività. All’interno del diritto inalienabile alla salute ritroviamo altri diritti fondamentali. Quello alla dignità umana, di vivere una vita degna, di non essere escluso dalla società ed esserne parte attiva. Tutti hanno il diritto alle giuste cure. Il sistema sanitario nazionale pubblico va incrementato e reso più efficiente, non depotenziato. Il nostro circolo condivide la posizione del sindacato, pertanto riteniamo che le cure palliative, attualmente alla don Gnocchi, dovranno essere realizzate nella struttura di Fossone".

Il circolo del Pd dei paesi a monte, ringraziando i sindacati per il prezioso contributo informa che avvierà un percorso di confronto con i soggetti, gli enti, le organizzazionì, le imprese e le associazioni del territorio rappresentatvi del terzo settore.