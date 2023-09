Il sentiero è dismesso, escursionisti soccorsi nella notte sulle Apuane

Massa Carrara, 6 settembre 2023 – Due escursionisti in difficoltà in zona Canal Fondone sulle Alpi Apuane sono stati soccorsi nella notte dal personale del Soccorso alpino e speleologico toscano di Massa.

La coppia era in fase di rientro dalla ferrata del monte Contrario, tuttora inagibile, con il sentiero 168 dismesso dal Cai. I soccorritori sono stati attivati attorno alle 23 dal tecnico della centrale operativa che, tramite sms locator, ha individuato i ragazzi e indirizzato così la squadra verso di loro, in una zona impervia e coperta da fitta vegetazione. Una volta raggiunti, i due escursionisti, originari della provincia di Parma, sono stati riaccompagnati a valle. Sul posto anche i vigili del fuoco, posizionati più in basso, alla cava Romana al bivio tra i sentieri 167 e 168.