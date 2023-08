Il segretario Cisl sul Monoblocco "Industriali servono investimenti"

CARRARA

A seguito della manifestazione per salvare il Monoblocco indetta dal ‘Comitato di prima necessità e urgenza’, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone, interviene il segretario della Cisl Toscana Nord, Andrea Figaia. "Gli ingegneri, i medici e gli esperti di logistica sanitaria facciano le loro valutazioni – scrive il sindacalista –. Dicono che il day hospital deve andare via da Carrara, ma spieghino almeno perché da anni rimane tranquillamente al quarto piano del Monoblocco. Domandiamo agli esperti: oggi la presenza di un anestesista e di un cardiologo (senza però idonee strumentazioni e apparecchiature presenti in un ospedale) rappresenta uno livello sufficiente di sicurezza per il paziente che si sottopone alle cure chemioterapiche?". "Nel corso degli ultimi anni da parte aziendale si sono però cambiate un po’ le carte in tavola – prosegue Figaia –. Poi fa il colpo di scena: il Monoblocco poteva essere solo mozzato permettendone un uso parziale. Durante l’ultimo incontro con Asl si è dichiarato che sarebbe possibile invece utilizzarlo, previo lavori, fino al quinto piano, lasciando vuoti il sesto e il settimo. Allora delle due una. O si può o non si può utilizzare. Se è una questione di tempo e di lavori di adeguamento, allora che sia assicurato nero su bianco che il day hospital tornerà al Monoblocco". Poi Figaia lancia una frecciatina all’associazione industriali. "Se volessimo seguire un qualunquismo ormai imperante – conclude –, potremmo scrivere come mai, invece di fare, tra le altre opere, le piste ciclabili al monte con l’articolo 21, non si siano previsti da parte loro investimenti (magari anche in forma di associazione di cave) a favore del Monoblocco stesso, o anche interventi sanitari sul Territorio comunale".