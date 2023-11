"Il Segno e il Colore: Mostra Collettiva al Palazzo Ducale di Massa"

Il segno e il colore: il primo identifica il contenuto, la rappresentazione completa fra significante e significato; il secondo è la nostra “grammatica visiva”, cura il gusto estetico, crea legami con la realtà ma può anche intimorire. “Il segno e il colore. Paesaggi, ambientazioni, soggetti umani, fotografia” è appunto il titolo di una mostra collettiva che si apre oggi alle 17,30 nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale dove sarà visitabile fino al 4 dicembre dal martedì alla domenica fra le 15 e le 19. L’ideazione è di Paola Galeotti e Claudio Giannini dell’associazione Caleidosarte; la cura è di Marco Gianfranceschi. Espongono una serie di artisti, fotografi e pittori, che operano nel nostro territorio; le loro opere si confronteranno nella sezione “Rimembranze” con quelle di alcuni maestri della storia dell’arte del Novecento come Cassat, Cezanne, Gauguin, Modigliani, Picasso, Renoir, Van Gogh.

Le opere esposte sono di Barbara Agostini, Laura Ballini, Carlo Billet, Laura Bizzozero, Antonella Boracchia, Alda Breschi, Piero Bresciani, Yijan Cao, Lorenzo Cinquini, Caterina Collavoli, Grazia Colombo, Betta Costi, Antonio D’Amico, Ezia Di Capua, Anna Divan, Mariano Domenici, Paola Donati, Debe Down, Claudia Failla, Galeano Fruzzetti, Debora Galanti, Stefano Guercio, Ye Kim, Amalia Knoll, Maria Antonietta Lemmi, Mario Panconi, Anna Paola Pellegrini, Giuseppe Bezzica, Piergiorgio Pistelli, Manuel Santini, Franca Viola, Andrew Richard Wielawski, Francesco Maria Zompì. Il catalogo è a cura di Tekn art.

"La nostra associazione – dichiarano Paola Galeotti e Claudio Giannini di Caleidosarte – propone questo evento con l’intenzione di porre in risalto le capacità tecniche e cromatiche di artisti selezionati secondo valore e capacità dai vari addetti ai lavori. Un progetto ambizioso che intende aprire un percorso semantico e colorato che porterà a confronto varie tecniche libere e cromie esaltate unicamente dalla capacità degli artisti in uno spazio spettacolare com’è quello del Salone degli Svizzeri in pieno centro cittadino".

"La forza di una mostra collettiva – dice Marco Gianfranceschi – è quella di poter radunare nomi conosciuti e apprezzati che muovendosi in gruppo possono mostrare più facilmente le loro capacità. E anche mischiare pittura a fotografia vuole dare un senso ancora più completo della comunicazione artistica e aggiunge interesse e curiosità all’esposizione stessa che dimostra come la nostra città abbia solide fondamenta per creare un percorso artisticodi alto livello".

r. j.