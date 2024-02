Il saluto alla pediatra De Benedittis La pediatra Anna De Benedittis è stata festeggiata dai colleghi in pensione per la sua lunga carriera dedicata ai bambini. Il direttore ha elogiato la sua professionalità e umanità, ricordando il legame speciale con i piccoli pazienti. Anche la pediatra Rosa Giuseppina Costa è stata apprezzata per le sue doti umane e professionali.