Il saluto a Simonelli e Vallelonga. Volti dell’assistenza con l’Sds: "Donne preziose per gli altri"

Due donne, colleghe, ma soprattutto amiche, che hanno lavorato per tanti anni assieme e adesso salutano il mondo del lavoro. Tutti i dipendenti della Società della salute hanno salutato Rosanna Vallelonga e Angela Simonelli, che hanno tagliato il traguardo della pensione, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Entrambe hanno dedicato la propria vita agli altri, in particolare al mondo del sociale e i colleghi hanno voluto abbracciarle in un piccolo momento conviviale.

Angela Simonelli, assistente sociale, è stata per anni referente del Centro Donna Lunigiana, dei Servizi sociali nei consultori, componente del gruppo antiviolenza consultoriale e referente territoriale della Rete aziendale Codice Rosa. La sua formazione è stata quella di assistente sociale, con ruolo operativo nei settori di disabilità, anziani, psichiatrici, minori, tossicodipendenti. Dopo aver lavorato alla Comunità montana e nel cOmune di Bolano come assistente sociale, ha lavorato per l’Azienda Usl 1 Massa Carrara fino alla pensione. Anche Rosanna Vallelonga ha una formazione da assistente sociale, ha lavorato inizialmente a Fivizzano e poi nella sede di Aulla della Asl 1 Massa Carrara, come responsabile di programmazione e attuazione delle Politiche sociali e attività ad alta integrazione socio-sanitaria. E’ stata coordinatore del Servizio sociale di Zona Lunigiana, coordinatore Sociale SdS Lunigiana e dirigente sociologo, fino a diventare, dal 2014 al 2020 direttore della Società della Salute. Assieme, emozionate davanti agli amici e ai colleghi, hanno ricordato gli inizi della loro professione, negli anni ’80, quando in Lunigiana stavano prendendo il via vari servizi socio sanitari e assistenziali. "Le ringrazio per il lavoro svolto - ha detto il direttore della Sds Marco Formato - per l’impegno che hanno profuso in questi anni nella loro professione. La Lunigiana è un territorio ricco di servizi grazie anche all’operato di Rosanna Vallelonga che ha messo assieme l’aspetto quantitativo a quello qualitativo dei servizi, senza dimenticare il cuore". Gli ha fatto eco il presidente Sds Riccardo Varese. "Anche io voglio ringraziarle, in particolare Rosanna Vallelonga con la quale ho lavorato molto, negli anni in cui era direttore della Società della salute. Ha sempre svolto un ottimo lavoro".