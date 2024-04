Il sacrificio dei liberatori Nisei: "Hayami, il suo è un seme di vita". Omelia con i discendenti americani

A portare l’elmetto su un cuscino con adagiata la bandiera degli Stati Uniti, c’eraJames Sato, dietro di lui Loise, Michael e Gordon, tutti provenienti da Los Angeles con le immagini della Bronze Star e della Purple Heart le decorazioni al valore attribuite alla memoria di Stanley Hayami, il giovane soldato americano ucciso il 23 aprile 1945 durante la liberazione di San Terenzo Monti. In testa al piccolo corteo, all’ingresso nella Chiesa-Santuario dell’antica borgata, monsignor Antonio Vigo, cappellano ammiraglio; una figura carismatica, presente non a caso per onorare la memoria di un militare appartenuto ai Nisei ,il reparto dell’U.S. Army più decorato nella seconda guerra mondiale. Nella chiesa, tra autorità civili, militari e cittadini, sono risuonate alte le note del Coro Interparrocchiale di Magliano-Agnino e Bigliolo. Applausi alla lettura dei nomi dei 6 giovani soldati Nisei che si sono immolati durante i feroci combattimenti di 79 anni fa contro le forze germaniche e della Repubblica Sociale. Una ventina i familiari e i discendenti di quei liberatori presenti alla funzione religiosa. Il prelato li ha coinvolti consegnando a ciascuno copie della sua omelia e facendo leggere dall’altare a Sandy, una signora del gruppo, un passaggio del Vangelo in inglese.

"Ho scelto il Vangelo del “chicco di grano“ di San Giovanni: mi ha sempre affascinato guardare la terra appena arata - ha detto il cappellano militare nella sua omelia - che ospita questi chicchi: nessun segno di vita, un guscio spento e inerte che in realtà è un piccolo vulcano di vita. Tutti siamo chicchi di grano seminato nei solchi della storia. Stanley Hayami dalla sua morte risorge come seme di vita indistruttibile. Non ci sono parole per commentare il sacrificio di un giovane di 19 anni che, partito da una grande nazione, va a servire a costo della vita, della povera gente martoriata in un paese a stento rintracciabile persino nelle carte geografiche più attente. Un giovane fatto di sogni, stroncati da una fucilata mentre soccorreva un amico ferito. "E di fronte alla folla di autorità e fedeli, tutti con le lacrime e in assoluto silenzio, il “prete-generale“, come lo chiamano i suoi parrocchiani ha proseguito: "Che questa Europa fiacca e troppe volte meschina sia scossa da una ventata d’orgoglio e audacia, di fronte alla forza bruta, alla menzogna sprezzante che usa perfino il Santo nome di Dio per far benedire ancora una volta le strade del male: “Gott mit Uns“, il motto delle SS naziste non è ancora sepolto. Nella storia dei testimoni laici che la storia ci ha donato, riserviamo a Stanley Hayami un posto d’onore, non rimettiamolo nei ripostigli della memoria. E salutiamolo qui, tutti assieme esclamando forte una parola a lui tanto cara: "alo ha" che in lingua hawayana significa amore, donare il proprio cuore.

Roberto Oligeri