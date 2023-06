Il Rotary premia l’arte I riconoscimenti per i giovani creativi de ’I colori del marmo’

di Cristina Lorenzi

CARRARA

Un giradischi di marmo bianco, un ritratto di donna che evidenzia la pesantezza della leggerezza, marmo colorato e silicone declinati in un’opera che ha conquistato la giuria, tubetti di colore che evidenziano tutta la plasticità del marmo. Sono le opere che hanno vinto il premio del Rotary Carrara e Massa che dopo una mostra all’info point di piazza Alberica ieri sera hanno ricevuto gli onori del sodalizio nel corso della conviviale da Ciccio Mare. La giuria composta dal presidente del Rotary Gianvincenzo Passeggia, Luisa Passeggia e Giovanni Vatteroni ha attribuito premi in denaro de ’I colori del marmo’ ai vincitori del liceo artistico ’Gentileschi’, della scuola del marmo ’Tacca’ e dell’istituto d’arte ’Palma’. I ragazzi accompagnati dalla preside Ilaria Zolesi hanno avuto il giusto riconoscimento nel corso di una cerimonia, presente l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, la focal point della città creativa Maura Crudeli e la presidente del Club Unesco Maria Grazia Passani. Questi i premiati: Elena D’Agostino del ‘Gentileschi’ con ‘The sound of marble’, per l’interpretazione dei colori nella musica come nel marmo. Linda Della Bona del ‘Gentileschi’ con ‘La pesantezza della leggerezza’, per la rappresentazione bidimensionale della pesantezza del marmo attraverso la leggerezza del disegno. Giada Del Mancino del ‘Tacca’ con ‘L’amore vero spezza ogni catena’, per l’originale utilizzo dei diversi materiali prima ridotti in polvere e poi ricompattati con silicone. Ettore Evangelista del ‘Palma’ con ‘Un tubetto di colori’, per la maestria nella lavorazione e per l’originalità dell’opera che interpreta il tema del concorso in chiave pop.