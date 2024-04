Il Rotary celebra Alviero Rampioni

Una serata dedicata al presidente scomparso Alverio Rampioni. l Rotary club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario ha dedicato una serata, molto partecipata da soci e ospiti, al ricordo del presidente Alviero Rampioni scomparso nel novembre scorso all’età di 91 anni. L’iniziativa, voluta dal presidente del Club Paolo Cellai, ha visto la presenza del governatore incoming Pietro Belli, dei past governatori Mauro Lubrani, che fu uno degli assistenti di Rampioni, e Nello Mari. Soprattutto erano presenti diversi componenti della squadra distrettuale, che affiancò Rampioni nell’impegno del suo anno di governatorato, che coincideva con il centenario della fondazione del Rotary International.

Igor Carpita, regista della serata, Leonardo Migliori, Giuliano Arrighi, Bruno Cagnoni hanno ricordato il “loro” governatore e lo straordinario lavoro fatto insieme, dall’assemblea distrettuale al Palazzo Regio di Bologna con la presenza di ben 750 persone (un record ancora oggi difficilmente superabile) fino al congresso di chiusura dell’anno a Marina di Carrara.

Rampioni fu Governatore del Distretto 2070 (Toscana, Emilia-Romagna e San Marino) nell’anno del centenario del Rotary 2004-05. Nel 1984 era diventato socio del Rotary club di Carrara e Massa di cui fu presidente nel 1992-93. Durante la sua presidenza, il club ricevette la visita del presidente internazionale, Clifford L. Dochterman. Nel 1999-2000 ricoprì l’incarico di rappresentante del governatore Turchi e poi fu assistente dei governatori Riccomagno, Mazza e Giorgetti.

Nell’anno del centenario del Rotar si prodigò la nascita di un nuovo club nel Distretto: il Rotary Club di Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, di cui è stato socio fino alla scomparsa. Non si può sottacere la tenacia di Alviero per rendere il club apuano innovativo con l’apertura alle donne, una completa informatizzazione e una squadra di giovani con solide basi professionali ed etiche. Mauro Lubrani ha ricordato che “se oggi il Rotary ha una rivista nazionale, lo si deve al grande impegno di Rampioni“. Pietro Belli e Nello Mari hanno ricordato altri aneddoti, così come Il figlio di Rampioni, Pier Alviero ha attinto ai ricordi dell’anno di Governatore.