Il ritorno della lizzatura Spettacolo a Resceto

di Angela Maria Fruzzetti

Successo strepitoso per l’edizione 2023 della lizzatura a Resceto. "Una partecipazione che non si vedeva dalle prime edizioni degli anni ’80 – spiegano gli organizzatori –. Abbiamo registrato tutto esaurito agli stand di cibo in piazza; è stata una giornata di festa, amicizia, allegria e storia, quella degli uomini del marmo. Un ringraziamento va a tutti i volontari dell’associazione Resceto Vive, grazie a tutta la meravigliosa Compagnia di lizza, grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e soprattutto grazie a tutte le numerosissime persone che hanno creduto in noi e che ci hanno onorato della loro presenza". Insomma, la squadra di Resceto è al top: "Uniti riusciamo in qualsiasi impresa – come evidenzia il presidente dell’associazione Resceto Vive, Riccardo Fialdini, ricordando che "la Lizzatura 2023 è stata dedicata a tutti i lizzatori del passato e a chi ha reso possibile che questo mestiere venisse ricordato e trasmesso alle generazioni future, grazie alle rievocazioni storiche. Noi, nel nostro piccolo e con i nostri limiti, con un po’ di rischio e d’ incoscienza, cerchiamo di portare avanti e trasmettere questa antica tradizione. La rievocazione storica della lizzatura è sicuramente l’evento più grande che abbiamo come associazione, ma il nostro impegno è continuativo sul territorio con altri eventi tra cui la castagnata, il presepe, la festa della Befana, le giornate di pulizia dei fossi e del paese. C’è l’entusiasmo di tutti e questo è alla base delle nostre imprese. La speranza è di migliorarci sempre di più e di continuare a fare una rievocazione sempre più fedele e partecipata".

Non è stato facile ricomporre la Compagnia di lizza di Resceto rna grazie a giovani del luogo, tra cui lo stesso Riccardo, si è formata una squadra di 15 persone che hanno lavorato duramente per far scendere, in modo spettacolare di fronte centinaia di spettatori, 15 tonnellate di blocchi di marmo ai piedi della storica via Vandelli. Presente anche una figura femminile che ha portato acqua nell’antica secchia di rame, rievocando il compito affidato all’epoca alle donne portatrici d’acqua. Tra cavi d’acciaio, parati di legno, fatica e tanta emozione, la compagnia dei lizzatori ha fatto scivolare la lizza lungo l’ultimo tratto della via Vandelli, tra gli applausi incoraggianti delle persone presenti. Ottorino Fialdini, Umberto Bonini, Riccardo Fialdini, Daniele Gizzi, Morris Fazzi,Guido Bertuccelli, Paolo Baldini, Giorgio Baldini, Michele Matelli, Raffaele Baldini, Paolo Caruso, Mirko Giannaccini, Matteo Tonante, Filiberto Baldini sono i protagonisti della compagnia di lizza 2023. L’appuntamento è al prossimo anno per una lizzatura ancor più coinvolgente.