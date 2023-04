Il risultato del nostro “sondaggio“

Dopo aver parlato in classe dell’opera di Thorvaldsen, ci siamo resi conto che la maggior parte della classe non aveva notato l’opera, nonostante passiamo spesso davanti a quel bassorilievo in Via Verdi. Siamo stati incuriositi dal sapere se le persone, che vi passano davanti come noi, l’avessero notata oppure no. Abbiamo provato a fare delle domande ai passanti; le tre domande rivolte alle persone incontrate sono state: Ha mai notato quest’opera? Se sì, sa cos’è? Chi l’ha realizzata? Come si può vedere dai grafici realizzati, la maggior parte l’ha notata, tra quelli che l’hanno notata solamente il 13% sa cos’è e pochissimi, l’8% sanno di cosa si tratta e chi ne è stato l’esecutore. Ci ha colpito che le persone che conoscono l’opera siano gli anziani di Carrara.