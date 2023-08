"Il rischio? Una nuova cattedrale nel deserto"

"Chiaramente parteciperò a questa importante manifestazione": A parlare è Matteo Martinelli dei pentastellati –. Una manifestazione importante soprattutto in questo momento. Mi auguro che ci sia una risposta forte da parte della cittadinanza perché quello che è successo, e sta succedendo, non può che generare molta preoccupazione. I tempi che sono stati indicati dalla Asl per la ristrutturazione completa della struttura sono molto lunghi, e la sensazione è che il Monoblocco possa diventare qualcosa come il liceo scientifico sul viale XX Settembre, vale a dire una cattedrale nel deserto".

"Dalla sindaca e dalla sua giunta non ci aspettiamo grandi cose – prosegue –. A questo punto è chiaro è che la politica locale anche in questo caso è stata succube delle scelte fatte a livello regionale. Scelte che non hanno trovato grandi ostacoli a disinteressarsi della nostra Provincia in generale e del nostro Comune in particolare. Per tutti questi motivi io parteciperò alla fiaccolata in difesa del Monoblocco". Alla manifestazione oltre al consigliere comunale Martinelli parteciperà in blocco l’intera opposizione, mentre ad oggi la sindaca Serena Arrighi non ha ancora fatto sapere se sarà in corteo a fianco dei cittadini.