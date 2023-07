Il rischio? L’abbandono del territorio "Mancano infrastrutture adeguate"

di Emanuela Rosi

"Abbiamo sofferto, stiamo soffrendo e rischiamo di soffrire ancora di più" dice amareggiato il Ceo di Baglietto Diego Michele Deprati subito dopo aver quantificato gli investimenti milionari fatti sul territorio per triplicare gli spazi produttivi, sviluppare tecnologie all’avanguardia, moltiplicare il personale. La "sofferenza" è tutta nella difficoltà di gestire l’attività in un territorio che lo sviluppo dell’industria nautica sembra averlo subìto, di certo non programmato, né sostenuto, di muoversi in un’area che pare improvvisata sugli spazi svuotati dai colossi del passato, quelli salvati dall’inquinamento cronico. "Il rischio – continua Deprati – è che, se non si interviene, alla fine le aziende decidano di trasferirsi. Come è successo a Viareggio".

La spina nel fianco di un settore nautico che tra Massa e Carrara continua a crescere, come testimoniano gli ultimi dati rilevati dall’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio, è la mancanza di infrastrutture adeguate: il porto è a due passi ma gli yacht viaggiano sui Tir perché possono scendere in mare solo alla Spezia. Se il ponte dell’autostrada in qualche modo riesce a non essere un ostacolo insormontabile, il piano regolatore portuale che dovrebbe dare all’industria nautica il supporto logistico indispensabile naviga ancora nella palude dei tempi pubblici dove la programmazione dei territori si impantana.

Un ciclo produttivo integrale quello delle imbarcazioni firmate Baglietto e Bertram nei due stabilimenti di Carrara ma che si interrompe a un passo dal varo: quello va fatto nello stabilimento spezzino dopo gli ultimi test e le prove in mare. E’ lì che alla fine arrivano gli armatori. "E si perdono tutte le possibili ricadute sul territorio – sottolinea il direttore di produzione Luca Ghirlanda – . Ma noi perdiamo settimane di lavoro per trasportare alla Spezia le imbarcazioni prodotte a Carrara perché il porto qui non offre la possibilità all’industria nautica di completare tutte le operazioni in mare". I solleciti che arrivano dalle azienda per garantire basi solide allo sviluppo spontaneo del settore con garanzie di un supporto logistico indispensabile si perdono tra promesse e dilazioni. Il travel lift disegnato dal futuribile Piano regolatore portuale ha ancora tempi affatto brevi, per quello provvisorio ipotizzato il traguardo non è dietro l’angolo. E i cantieri si arrabattanno. Per ora.

A frenare lo sviluppo dell’area industriale apuana ci sono poi le bonifiche, non certo seconde nella scala delle priorità. I veleni seminati dall’industria chimica restano indisturbati tra falde e terreni mentre passano i decenni e i piani delle aziende si frammentano o spostano i loro obiettivi. E la “Zia” appare oggi, un secolo dopo la sua creazione, come un puzzle confuso, un insieme di capannoni affioranti da un labirinto di strade e traverse più simbolo di incuria che di efficienza. E gli effetti della mancanza di programmazione del territorio pesano ogni giorno sull’industria, sull’occupazione e, non in misura minore, sugli abitanti.