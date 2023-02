Sarà lo studio del commercialista Fabio Bascherini ad elaborare un piano di risanamento aziendale e di cassa per l’azienda pubblica di servizi alla persona ‘Casa Ascoli’. Il professionista è stato individuato e incaricato dell’operazione non semplice nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione presieduto da Giancarlo Casotti. Piano che, come evidenziato già nei giorni scorsi da Casotti, si rende urgente per riuscire a salvare i conti dell’azienda ed a saldare anche i debiti con le cooperative creditrici, in particolare Compass e Di Vittorio, in modo da garantire il pagamento degli stipendi dei loro dipendenti e la tenuta economica dell’azienda pubblica.

L’incarico professionale affidato allo studio Bascherini prevede la relazione sulla performance economica, patrimoniale e finanziaria di ‘Casa Ascoli’ dal 2018 al 2022, l’analisi dei servizi aziendali e dell’apparato organizzativo, immobiliare e mobiliare impiegato per la produzione, la predisposizione del piano finanziario e assistenza nell’avvio delle attività previste nel piano finanziario con monitoraggio dei risultati raggiunti. La predisposizione del piano finanziario da parte del commercialista dovrà essere completata entro 45 giorni dal conferimento dell’incarico che ha un valore pari a 15mila euro.