Il rilancio del turismo. La ricetta del Comune per potenziare il settore

di Daniele Rosi

Intercettare i flussi turistici delle zone vicine, proponendo un’offerta specifica e moderna. Queste le intenzioni illustrate dall’assessore Lara Benfatto intervenuta nella commissione turismo presieduta da Gianmaria Nardi per un punto della situazione sul tema turismo in città. Molte le questioni in ballo, tra situazioni già delineate e altre da perfezionare, nell’ottica di un’offerta in grado di rispondere a una domanda sempre più consapevole, in cui è il turista stesso a volere un certo tipo di servizi. Una domanda che sempre più si sta orientando verso il turismo di prossimità e il turismo esperienziale, su cui l’amministrazione ha intenzione di sviluppare alcune proposte. Stando ai dati raccolti, sono soprattutto i turisti stranieri a lasciare dei feedback positivi dopo la visita nel territorio apuano.

"Nella logica dell’area vasta – ha spiegato l’assessore Benfatto – quando ci confrontiamo con gli operatori turistici, ci rendiamo conto che le richieste sono per i laboratori di marmo, il sito di Fossacava e il centro storico. Molto alta la richiesta di creare qualcosa in questi contesti rivolto anche ai bambini, come a Fossacava in cui sono già presenti alcune iniziative per i piccoli. Vogliamo comunque creare un brand turistico che vada anche oltre il tema marmo". L’assessore ha poi annunciato l’aggiornamento, ultimato a giugno, del portale di Riviera Apuana, il perfezionamento degli info point e la formazione di operatori turistici per le politiche di ambito e territoriali. Secondo i dati forniti dal Comune, Carrara è spesso inserita come tappa intermedia all’interno di un circuito che comprende le Cinque Terre, Pisa e Firenze. L’idea, discussa a lungo in commissione, è proprio quella, grazie ai vari accordi di area vasta, di intercettare i flussi turistici vicini e proporre un’offerta specifica del territorio.

Tra le proposte dell’opposizione, Maria Mattei ha ricordato l’importanza del cosiddetto ‘turismo delle radici’ in auge soprattutto tra gli italoamericani che spesso si recano a Carrara per apprendere qualcosa dei loro avi, ricordando poi le numerose connessioni che legano la città a importanti personaggi del passato della storia inglese o per l’appunto americana, proponendo quindi iniziative ad hoc da costruire intorno a questo tipo di turismo. Un altro suggerimento è stato fatto dal consigliere Massimiliano Manuel, con l’idea, potendo intercettare il turismo delle Cinque Terre, di creare un contenitore di qualità nella fascia tardo pomeridiana o serale.