Il rilancio con il turismo. I gioielli della città mostrati agli operatori

Trenta buyer del turismo internazionale e dieci giornalisti della stampa di settore per promuovere il turismo esperienziale nell’ambito di Ala, l’area ligure apuana che dallo spezzino arriva a Montignoso. L’occasione è stata la Bitespe, la Borse internazionale del turismo esperienziale che si è svolta ieri a Spezia. A promuovere la città di Carrara e le sue bellezze c’erano l’assessore al Turismo Lara Benfatto e una decina di operatori turistici del mondo della ristorazione, dell’accoglienza e delle guide turistiche.

È stata l’occasione per far conoscere il territorio a 360 gradi, ma anche per stringere rapporti con le altre realtà limitrofe per un lavoro di squadra con Massa e Montignoso che alla Bitesp hanno partecipato con Carrara sotto il vessillo della Riviera Apuana. Strategie comuni per catalizzare tra Spezia e Montignoso un target di visitatori interessati non solo al mare, ma anche a vivere esperienze in presa diretta con i prodotti tipici del territorio, l’enogastronomia, i suoi parchi, le escursioni e la sua storia. Un appuntamento importante che nella giornata di domani vedrà i buyer e i giornalisti internazionali visitare diversi luoghi tipici tra Spezia e Montignoso. Si tratta del cosiddetto Family Trip, in cui gli addetti ai lavori potranno visitare personalmente i luoghi da promuovere con i turisti. La tappa a Carrara prevede un giro del centro storico e la visita al laboratorio della Cooperativa scultori di San Martino.

"L’obiettivo della Bitesp è quello di commercializzare il turismo esperienziale e il territorio Ala – spiega Leonardo Surico direttore dell’International group Srl, la società di Padova che ha ideato e organizzata Bitesp –. Quella di ieri è stata una giornata di workshop con una sessione mattutina e una pomeridiana, dove gli operatori internazionali hanno incontrato gli operatori turistici locali, agenti, amministrazioni e altri soggetti interessati. In serata è stato invece proiettati un documentario con le offerte turistiche del territorio. Durante il Family Trip le delegazioni di buyer e giornalisti saranno invece portati a vedere personalmente l’ampia panoramica di offerte dei nostri territori, con uno sguardo particolare alle esperienze. Si tratta di un modo per allungare la stagionalità del turismo".

"Grazie a questa rete che si è creata con gli operatori del turismo lavoriamo in sinergia con Ala – aggiunge l’assessore Lara Benfatto –. Contestualmente nelle ultime settimane abbiamo fatto un corso di formazione sul marmo per gli operatori turistici, legato alla geologia, al commercio e alla sicurezza e per il quale sta per arrivare il bollino di qualità. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli operatori del turismo di qualità, coinvolgendoli tutti per farli muovere in sinergia e nell’ottica della promozione territoriale".