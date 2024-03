Il ricordo di Paola Tavarelli arriva fino in Parlamento

Ieri l’ultimo commosso e partecipato saluto, nella chiesa di Nazzano, alla storica professoressa del liceo classico Rossi di Massa, Paola Tavarelli, la cui memoria è giunta fino alle stanze del Parlamento, a Roma, grazie al ricordo del deputato apuano Alessandro Amorese, che era stato suo alunno. "Durante il question time in commissione cultura, dedicato proprio all’importanza del Classico, ho ricordato Paola Tavarelli, la mia professoressa di latino e greco, mancata proprio in queste ore, che rimarrà nel cuore di centinaia di studenti massesi". Un question time che era incentrato proprio sull’importanza del Classico nel percorso di studi e sulla necessità di garantirgli un futuro. "Ringrazio il sottosegretario Paola Frassinetti per aver ribadito la posizione del governo che vuole rafforzare l’indispensabilità delle materie classiche e della formazione umanistica", ha concluso Amorese.

Il ricordo del deputato si unisce a quelli di Francesca Fialdini della Rai e dei colleghi docenti e di studenti che sono usciti proprio da quelle aule del Classico come il consigliere regionale Giacomo Bugliani: "Da lei – ha detto – ho imparato che lo studio non è dovere, ma amore per il sapere. L’uomo che sono oggi lo devo anche a lei, presenza discreta, costante e determinante in tutti i momenti della mia vita. Quando tornerò in Grecia sarà, come sempre è stata, la mia silenziosa compagna di viaggio".