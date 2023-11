Il ricordo di Fregosi 20 anni dopo

Cerimonia in piazza Enzo Fregosi a Tassonarla di Tresana per il ventennale dell’attentato di Nassiriya: il 12 novembre 2003 un camion carico di esplosivi si schiantò sulla base Maestrale, uno dei quartier generali del contingente italiano, nel sud dell’Iraq. Nell’attentato morirono 28 persone: 19 cittadini italiani e 9 iracheni. Il carabiniere Andrea Filippa, che era di guardia all’entrata, riuscì ad abbattere uno dei due terroristi ma il camion continuò la corsa. A quel punto arrivò l’esplosione, che fece saltare in aria il deposito munizioni. La base Maestrale venne ridotta a uno scheletro di cemento, l’altra sede Libeccio a poche centinaia di metri dalla prima, venne danneggiata. Per questo il sindaco di Tresana Matteo Mastrini ha fortemente voluto organizzare, come ogni anno e con la collaborazione di Giuliano Morelli, vicepresidente della sezione di Aulla dell’Associazione Nazionale Carabinieri, una giornata in ricordo di Enzo Fregosi, originario di Tresana, fra le vittime dell’attentato di Nassiriya. Presenti la vedova Paola Coen Gialli e i figli: "Enzo amava questi luoghi - ha detto - Vedere l’affetto che tanti amici nutrono ancora nei suoi confronti è ripercorrere anni meravigliosi". Nel corso del suo intervento Mastrini si è rivolto alle autorità civili e militari, oltre che ai parlamentari, chiedendo la medaglia d’oro al valor militare per Fregosi e le vittime del contingente italiano: "So come sia necessaria una modifica della legge, spero però che l’onorificenza possa essere concessa. I militari caduti quel giorno sono eroi perché, sapendo di poter morire da un momento all’altro, sono rimasti fino alla fine al loro posto, nonostante gli avvertimenti arrivati in quei giorni. Per tornare a casa dai suoi familiari a Enzo fregosi mancavano solo tre giorni. Senza dimenticare che era una missione di peacekeeping, organizzata per portare pace e democrazia in un territorio martoriato".

N.B.