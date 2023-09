Il ricordo dell’armistizio

Una ricorrenza da omaggiare, quella di venerdì: l’8 settembre, 80esimo anno dall’armistizio, appuntamento alle 21.15 in Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Sarà di scena... la Costituzione e sarà rappresentato il monologo “75 e non li dimostro!”, scritto da Fabio Cristiani (nella foto). E’ una declinazione tutta al femminile, quella dell’impianto drammaturgico creato da Cristiani, che vuol mettere in risalto la Costituzione come Donna! E alle donne e in particolare alla Madri Costituenti, il format teatrale, dedica il suo focus, ricordando, la troppo dimenticata, Madre Costituente Toscana, Bianca Bianchi. La voce recitante sarà quella della brava e appassionata attrice massese, Cinzia Sbrana, mentre gli intermezzi musicali, saranno affidati al musicista David Marras e alla cantante Lara Bertelloni. Il supporto tecnico è di Ferdinando Martinucci, l’evento è patrocinato dalla Provincia ed è ad ingresso gratuito.