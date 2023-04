Il ricordo della liberazione Bigini: "Un boato, poi crollò il ponte ed eravamo liberi"

"Siamo liberi, siamo liberi": è il grido di quel 10 aprile di 78 anni fa raccontato da Dino Oliviero Bigini (classe 1928), presidente onorario dell’Anpi, sezione Linea Gotica di Massa. Bigini ha voluto ringraziare "i ragazzi" dell’associazione storico culturale Linea gotica tirrenica (Lgt) per aver organizzato l’evento denominato "Linea gotica aprile 1945 – 78° anniversario della Liberazione – I luoghi e la memoria", mostra storica che si potrà visitare fino al 30 aprile alle Stanze del Teatro Guglielmi. "La storia si scrive perchè qualcuno l’ha vissuta – ha detto Bigini –. Certo è che non avevamo previsto di essere protagonisti di quella storia. Dunque, la mattina del 10 aprile noi eravamo, dico noi riferendomi a coloro che non erano scappati e non avevano abbandonato la città, eravamo in allerta. Il giorno prima, il 9 aprile, avevamo saputo che il fronte si stava muovendo ed eravamo tutti tesi, in attesa di quel momento, dopo nove mesi di resistenza, con gli americani che erano là e i tedeschi che erano qua. Quella mattina aspettavamo il segnale. Ero insieme ad altri in via delle Carre, davanti a un comando tedesco che era nel viale della Stazione. Sentiamo un rumore di carri armati e sentiamo il fischio dei proiettili. A una certa ora avvertiamo un grande boato. Ci abbracciamo e capiamo che è saltato il ponte di Castagnola da mine tedesche. Avevamo visto i tedeschi che scappavano ed erano dall’altra parte. Abbiamo aspettato mezz’ora per riprenderci dalla gioia e dalla paura che la gioia non fosse gioia, e poi siamo usciti fuori. Tutti coloro che si erano rifugiati in quelle case uscirono per raggiungere il viale della Stazione e dirigerci in centro città: ’Siamo liberi, siamo liberi’. E furono le nostre prime lacrime di gioia. Abbiamo visto un uomo molto anziano, un fantasma che gridava ’Siamo liberi!’, ci siamo abbracciati. Sapevamo dell’arrivo degli americani che erano lì. Ci incontrammo con amici e compagni in una gioia comune. Quando siamo arrivati davanti al Guglielmi, con gli americani che arrivavano dall’Aurelia, sentiamo un sibilo dell’artiglieria tedesca che colpisce a morte Arnaldo Pegollo, vice comandante partigiano, mentre inneggiava con la bandiera tricolore per questo momento di liberazione della nostra città dal giogo nazifascista". Pegollo , medaglia d’oro al valor militare, aveva compiuto 26 anni da due giorni.

La storia dell’ingresso degli americani per la liberazione di Massa si può leggere nei pannelli della mostra esposta alle Stanze del teatro Guglielmi, inaugurata dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, del sub commissario prefettizio del Comune di Massa, Andrea Leo, alla presenza di Marco Giandomenici presidente Lgt, Marco Alberti, Elena Cordoni, presidente dell’Anpi Massa e da una folla di visitatori. La mostra è visitabile il martedì mattina dalle 10 alle 12.30 e nei giorni da giovedì alla domenica solo il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

Angela Maria Fruzzetti