’Il Riccio’ è chiuso per cessata attività

In riferimento all’articolo sull’apertura di un nuovo ristorante in via Veneto a Marina – l’Antica Osteria Toscana di Giuseppe Guido Bertelloni – Davide Cappellari, titolare dell’ex ristorante ’Il Riccio’ chiede di rettificare quanto scritto nell’articolo come segue: "Il ristorante ’Osteria Vecchia Toscana’ non nasce “sulle ceneri“ del ristorante ’Il Riccio’ di Marina di Massa, che ha chiuso per cessata attività. Il ristorante ’Osteria Vecchia Toscana’ occupa i locali precedentemente occupati da ’Il Riccio’".

Cappellari si è sentito denigrato dall’espressione ’nasce sulle ceneri di...’ scritta nell’articolo: un’espressione molto usata in gergo giornalistico e letterario che non aveva, e non ha, alcun intento denigratorio con la precedente gestione. E non sottointende alcunchè. Era solo per far capire ai lettori, in assoluta buonafede, dove si trova esattamente il ristorante in quanto la strada, via Veneto, è decentrata a Marina di Massa e poco conosciuta mentre il ristorante ’Il Riccio’ lo era. In ogni caso, se gli interessati si sono sentiti offesi ce ne scusiamo pubblicamente.

Dopo la positiva e pluriennale esperienza maturata con la gestione del ristorante dello stabilimento ’Sport e Natura’ a Poveromo, nel 2012 la famiglia Cappellari (Davide, assieme ai genitori Paola e Franco) si mette ‘in proprio’ e inaugura a Marina di Massa il ristorante ’Il Riccio’, la cui attività prosegue, senza soluzione di continuità, per ben 11 anni, finché, nel 2023, ’Il Riccio’ chiude per cessata attività: i signori Franco e Paola si ritirano in pensione e Davide decide di proseguire la propria carriera come chef.