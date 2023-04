Il restyling dello storico ponte Zambeccari, cantiere pronto Lavori al via a metà mese

Il cantiere per le opere di ripristino e consolidamento del Ponte Zambeccari si insedierà nella seconda metà di aprile. Dopo la gara d’appalto che aveva un importo base di 1 milione di euro e oneri di sicurezza per 180mila, i lavori sono stati assegnati alla ditta Gutturiello Costruzioni con sede a Teano, che ha praticato un ribasso del 3%. Il tempo di esecuzione dei lavori è di 11 mesi, 74 i giorni lavorativi di chiusura del transito carrabile, 156 i giorni in cui viene garantito il transito pedonale. L’amministrazione comunale ha consegnato i lavori e l’impresa sta risolvendo gli adempimenti legati allo spostamento dei sottoservizi (telefonia,fibra ottica, Enel, gas). Per mitigare le interferenze del cantiere con la circolazione urbana l’impresa ha predisposto uno studio del traffico in un’area di interesse estesa almeno 500 metri di raggio dal punto di intervento. I lavori di consolidamento riguardano il rifacimento dei marciapiedi, della soletta della carreggiata, la sostituzione dei giunti di dilatazione e altre opere di stabilizzazione sull’attacco delle arcate e interventi in calcestruzzo. Il direttore dei lavori nei giorni scorsi ha proposto al sindaco Ferri una scaletta dei lavori alternativa a quella generale proposta inizialmente: 45 giorni consecutivi di chiusura del ponte sia del traffico che ai pedoni, durante i quali dovrebbero essere eseguite le opere di superficie. Gli altri interventi proseguirebbero poi per consolidare le strutture sottostanti col traffico aperto. Una soluzione che la giunta comunale sta vagliando nei dettagli e che consentirebbe di avere l’agibilità del ponte già col mese di giugno. L’altro progetto che riguarda la realizzazione del percorso pedonale affiancato al ponte dei Quattro Santi, del costo di 292.500 euro, già finanziato, prenderà il via col completamento degli interventi più importanti sul Ponte Zambeccari. La Soprintendenza aveva chiesto di aggiornare il primitivo progetto che prevedeva l’affiancamento della passerella che dovrà essere agganciata alla sponda sud del ponte e non a quella nord. Ciò in considerazione sia delle viste dal Castello del Piagnaro, sia della minore invasività dell’innesto lato ovest. La variazione ha causato un aumento di quasi 90mila euro. Un marciapiede esterno composto di una struttura portante metallica con pavimentazione di legno e parapetto di vetro per far sì che i pedoni camminino in sicurezza.

Natalino Benacci