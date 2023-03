Il regolamento anima la commissione Si discute su scelta e numero dei componenti

Regolamento della consulta delle politiche giovanili: domani la proposta di delibera va in consiglio. Terminati i lavori per l’approvazione del nuovo regolamento, chiusi dopo settimane di confronti e aggiornamenti negli uffici comunali, giovedì scorso l’ultimo appuntamento in commissione congiunta cultura e affari generali, presiedute da Maria Mattei e Sirio Genovesi. Un accordo raggiunto dopo un’animata discussione che ha portato a un emendamento.

Un dibattito lungo quello avvenuto nella commissione congiunta, in cui è proseguito il confronto tra i consiglieri di maggioranza e opposizione per stabilire i punti in cui migliorare il nuovo regolamento della consulta e dare così un parere sul documento ormai prossimo alla delibera del consiglio, previo emendamento. Tra i punti maggiormente dibattuti in commissione, la modalità di selezione dei componenti della consulta in caso di un numero più alto di domande. Qualcuno avrebbe pensatoa una scrematura che ha acceso il dibattito. Dopo una serie di confrontila commissione ha deciso di presentare il regolamento in consiglio comunale ma con un apposito emendamento per togliere il tetto di trenta persone, limite fino ad ora inserito nella proposta; decidendo di non porre un tetto alle domande per entrare a far parte della consulta. E’ stata inoltre formulata una proposta per perfezionare la parte del regolamento in cui si parla della modalità dei criteri di scelta dei candidati.