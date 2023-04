"Il Registro dei tumori si deve fare"

La protesta per la soppressione del Coreas in Toscana muove anche la Lunigiana. Intervengono il sindaco di Tresana Matteo Mastrini e Alessia Bassignani, presidente dell’associazione Arcobaleno della Vita di Bagnone. "Riteniamo gravissimo – affermano in un documento congiunto – che la nostra provincia non possa avere un registro tumori. Il registro è uno strumento fondamentale dal punto di vista epidemiologico e non solo.I numeri parlano chiaro e dicono che vengono colpiti anche molti giovani".

Sindaco e presidente ritengono che il Coreas, istituito dalla Regione Toscana e che coinvolno Ars, Ispro, Ausl e Cnr di Pisa, fosse utile. L’associazione ritiene che fossero fondamentali analisi delle criticità territoriali in tema di ambiente e salute "nell’ottica dell’appropriatezza e dell’omogeneità degli interventi". Per Mastrini il Coreas costituiva un punto di riferimento regionale per l’indirizzo delle azioni di prevenzione, ricerca e formazione in tema di ambiente e salute: "Ancora una volta la sanità toscana fa un passo indietro". Sul tema il capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana, Marco Stella, ha presentato un’interrogazione al presidente Giani e all’assessore alla salute Bezzini.

N.B.