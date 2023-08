Il recupero di Carrara partendo dai fondi sfitti: rilanciare il centro storico

Restituire dignità al centro storico intervenendo sui fondi sfitti in città. Un problema noto da tempo e affrontato da tante amministrazioni nel passato, che riguarda soprattutto alcune delle strade storiche come via Roma o via Verdi. Aree in cui il colpo d’occhio non è tra i migliori, con fondi sfitti, su cui l’amministrazione vorrebbe aprire un dialogo con i proprietari e trovare soluzioni in grado di rilanciare gradualmente il centro storico. Si è parlato soprattutto di questo nella commissione Commercio presieduta da Luca Vinchesi, in un primo confronto con proposte di rilancio che saranno poi illustrate agli assessori. Una situazione, quella dei fondi sfitti, che con la fine del bando di Carrara-Si Cura è andata ulteriormente peggiorando. Di quel bando sono 5 le attività ancora in piedi delle 16 totali, e dalla Regione al momento non sembrano essere in arrivo nuovi finanziamenti per avviarlo una seconda volta. Tante le proposte discusse, con l’idea di valorizzare maggiormente le vetrine dei fondi vuoti, lasciandole accese in occasione di eventi in città, pulite e con qualcosa da mettere in mostra. Due gli obiettivi iniziali: rendere la città appetibile per Con-vivere e le prossime festività natalizie. "La situazione è delicata e lo dicono i dati della camera di commercio – ha evidenziato il consigliere Massimiliano Manuel – ritengo che, partendo da via Roma, si possa fare un piccolo sforzo per vivacizzare le vetrine dei fondi vuoti, con foto storiche, mappe o piccole opere". Il consigliere Andrea Tosi ha invece ricordato l’importanza di strade vive e animate anche da un punto di vista della sicurezza, spiegando come realtà vicine, come Massa e Montecatini, abbiano saputo far rinascere il centro. Tra le altre proposte, la consigliera Letizia Carusi ha suggerito lo studio di una mappatura, già esistente, per andare a verificare il numero esatto dei fondi e avviare un dialogo con i proprietari; mentre la consigliera Maria Mattei ha evidenziato la necessità di avviare il progetto in modo graduale, andando a intervenire inizialmente da un paio di strade e vedere gli effettivi cambiamenti.

Daniele Rosi