Il recupero delle terre abbandonate

Il recupero dei territori abbandonati è sempre stato uno degli obiettivi principali degli abitanti lunigianesi. Fabio e Chiara hanno voluto valorizzare il territorio a loro tanto caro ed è da questa ambizione che nasce l’azienda agricola “Terra del Lucido”che si trova a Monzone. Fabio e Chiara hanno preso in affitto terreni abbandonati: dove in passato c’era un macchione oggi c’è un campo adatto alla coltivazione. Si producono carote, bietole, melanzane, zucchine, peperoni, basilico, sedano e cipolle tropeane; non manca la farina di castagne raccolte nella zona, seccate e scelte per poi produrre farina dolce dal sapore antico. Vi è anche la farina di mais ottenuta da lavorazioni tradizionali e la farina di grano tipo 2 derivata dal grano prodotto in Lunigiana.

L’azienda agricola offre la possibilità di mangiare verdura e frutta fresca che cresce in modo naturale, rispettando i tempi della natura. Oggi i clienti possono ordinare le loro cassette con verdure fresche anche tramite Whatsapp. L’azienda “La Terra del Lucido” è un grande progetto pronto a crescere e migliorare giorno dopo giorno.